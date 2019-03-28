هل تحقق حبوب منع الحمل للرجال المساواة مع النساء؟

نجح علماء أمريكيون في اختبار عقار لمنع الحمل للذكور مشابه لحبوب منع الحمل المعهودة للإناث.

وطور الباحثون في معهد أبحاث الطب الحيوي بجامعة واشنطن في لوس أنجلوس الحبوب عبر مزج مادة التستوستيرون بمادة البروغستين وتم اختباره على 30 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً بمعيار حبة واحدة في اليوم لمدة 28 يوماً.

وأظهرت النتائج عدم وقوع أية آثار جانبية بخلاف شعور البعض منهم بالإجهاض والصداع وحب الشباب بشكل متفاوت دون تشكيل خطورة على صحتهم بشكل عام.

وتمثل التجربة طفرة بعدما أدت أبحاث حول عقار مماثل في العام 2016 إلى ظهور آثار جانبية أكثر خطورة على صحة الرجال وهو ما أدى إلى توقف تطويرها.

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وعلى الرغم من وجوب الانتظار لمزيد من الأبحاث والتجارب حول العقار الجديد، والتي قد تمتد لعقد آخر من الزمن، إلا أن نجاح التجربة يشكل نقطة تحول فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء.

ولطالما أُلقي على النساء مسؤولية منع الحمل وشراء تلك العقاقير وهو ما زاد من الالتزامات المادية عليهن، بالإضافة إلى تخلي الرجال عن استقلاليتهم التناسلية نظراً لتخليهم عن تلك المسؤولية لصالح النساء.