وزير الدفاع الأمريكي يقول إن تنظيم القاعدة قد يحاول العودة إلى أفغانستان ويلغي زياته إلى السعودية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "تنظيم القاعدة الذي استخدم أفغانستان كقاعدة انطلاق لمهاجمة الولايات المتحدة قبل 20 عاما قد يحاول العودة إلى البلاد، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان."

وأوضح أوستن لمجموعة من الصحفيين أثناء زياته للكويت أن الولايات المتحدة مستعدة لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي إلى أن بلاده أبلغت طالبان بأنها تتوقع منهم عدم السماحة للقاعدة بالعودة إلى أفغانستان في المستقبل.

هذا وأعلن البنتاغون الأربعاء أنّ لويد أوستن أرجأ إلى أجل غير مسمّى زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها إلى السعودية، في قرار عزاه إلى "مشكلة في الجدول الزمني".

وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة فرانس برس إنّ: "زيارة الوزير إلى المملكة العربية السعودية أرجئت بسبب مشاكل تتعلّق بالجدول الزمني".

وأضاف أنّ وزير الدفاع "يتطلّع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".

جولة أمريكية للخليج...الدوحة والكويت والبحرين

بدأ أوستن في مطلع الأسبوع، جولة خليجية بعد أسبوع على إنجاز الولايات المتّحدة انسحابها من أفغانستان.

وشملت جولة الوزير الأمريكي خصوصاً الدوحة حيث زار برفقة رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن القاعدة الخلفية الرئيسية للجسر الجوي العملاق الذي أقامته الولايات المتّحدة والذي أتاح خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس إجلاء 123 ألف شخص من كابول، غالبيتهم أفغان فرّوا من بلدهم خشية انتقام طالبان منهم بعدما استولت الحركة الإسلامية المتشدّدة على السلطة.

والأربعاء زار أوستن الكويت حيث شكر مسؤوليها على "دعمهم الحاسم" لعمليات الإجلاء التي نظّمتها بلاده، بحسب ما قال في تغريدة على تويتر.

وزار أوستن أيضاً البحرين حيث أشاد بـ"العمل البطولي" الذي قام به عناصر البحرية الأمريكية المتمركزين في المملكة والذين شاركوا "في أضخم جسر جوي عسكري في التاريخ"، وفق ما قال الوزير في تغريدة ثانية.