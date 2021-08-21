البحرين تفتح مطاراتها لتسهيل نقل اللاجئين الأفغان وأمريكا تبحث عن المزيد من الدول لاستيعابهم

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة ستسمح باستخدام مطاراتها لتسهيل عملية الإجلاء من أفغانستان، وقال بيان الخارجية السبت إن المنامة بموقعها الجغرافي ومسؤولياتها الأخلاقية تسهم إلى جانب الشركاء الدوليين في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان وتسهيل العملية من خلال السماح للرحلات الجوية باستخدام موقع المملكة كنقطة عبور على حد وصف البيان.

الإعلان البحريني جاء بعد أن تباطأت رحلات الإجلاء الأميركية التي كانت متجهة إلى قطر إثر رفض الأخيرة قبول المزيد من الأفغان بعد أن وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى على إيواء المزيد من اللاجئين.

وتبحث الولايات المتحدة عن دول تستوعب لاجئين أفغان لإيوائهم في مراكز في ألبانيا وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والمكسيك وبولندا ورواندا وأوكرانيا وأوغندا بحسب وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضاف بلينكن أن البحرين وبريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان والكوت وقطر وطاجيكستان وتركيا والإمارات وأوزبكستان هي دول مرور فقط.