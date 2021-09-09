تحذير فرنسي لبريطانيا من "الابتزاز" على خلفية قضية المهاجرين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أن فرنسا لن تقبل بانتهاك بريطانيا قانون الملاحة الدولي ولا بأي"ابتزاز مالي" في وقت تعزز لندن جهودها لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش.

وكتب دارمانان على تويتر "فرنسا لن تقبل بأي ممارسة تنتهك قانون الملاحة، ولا بأي ابتزاز مالي" مضيفا "يتعين احترام التزامات بريطانيا. قلت ذلك بوضوح لنظيرتي" بريتي باتل خلال اجتماع الأربعاء.

وتعكس تصريحات دارمانان قلقا في باريس إزاء تقارير عن خطة للحكومة البريطانية لبدء إعادة مراكب المهاجرين قبل وصولها إلى المياه البريطانية في بحر المانش.

وباتل المعروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والجريمة، وافقت على استراتيجية صارمة جديدة، وفق تقارير صحافية الخميس.

وما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين ايضا اقتراحات بأن تجمد بريطانيا جزءا من مبلغ 62,7 مليون يورو (74,2 مليون دولار) وعدت بتقديمها في وقت سابق هذا العام، لتمويل الدوريات في شمال فرنسا ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لمنع عمليات العبور.

وفي أعقاب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المملكة المتحدة انطلاقا من السواحل الفرنسية، دعت فرنسا بريطانيا في وقت سابق إلى استقبال نسبة من المهاجرين الواصلين

وعلى الرغم من أنه يحق للأشخاص طلب اللجوء عند وصولهم إلى المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، فقد تحركت الحكومة البريطانية لتجريم الأشخاص الذين يصلون بقوارب صغيرة في محاولة لردعهم عن العبور.

يشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يبحثون في الغالب عن أي فرصة لعبور القناة الإنجليزية، وينتهي بهم المطاف في المملكة المتحدة، يستميلهم في ذلك برنامج اجتماعي، وإمكانية الحصول على وضع اللاجئ، ومزايا مالية.