فيديو: إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن إسرائيلي

قال مصدر في الشرطة الإسرائيلية إن اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع اعتقلوا في الناصرة (شمال) اليوم، الجمعة، وذلك بعد أيام من إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية حملة لإيقافهم.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الاثنين اعتُقلا بعدما اشتبه بهما أحد الممواطنين، فقام بتبليغ الشرطة بوجودهما على الفور، كما أشارت الصحيفة إلى أن زكريا الزبيدي، أحد أبرز الفارين ليس بين الموقوفيْن.

وأضافت هآرتس أن جهاز الموساد يحقق مع عضوي حركة الجهاد الإسلامي، محمود عارضة (المعتقل منذ 1996) ويعقوب قادري (معتقل منذ 2003) في هذه الأثناء.

وتقدر الشرطة الإسرائيلية أن الأسرى الأربعة البقية لم يعودوا بداخل الأراضي الإسرائيلية. وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا سابقاً إنهم يعتقدون إن "قسماً على الأقل من بين الستة" دخل إلى الضفة الغربية.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عملية مطاردة واسعة النطاق منذ فرار الفلسطينيين الستة الإثنين من سجن جلبوع (شمال) الخاضع لحراسة مشددة عبر نفق تم حفره أسفل مغسلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء نشر تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لـ"مطاردة" الفارين و"الحؤول" دون وقوع أعمال عنف.