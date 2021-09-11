شاهد: الزعيم الكوري كيم جونغ وزوجته يوجهان تحية إحترام لذكرى قادة البلاد السابقين

بث التلفزيون الكوري الشمالي الجمعة تغطية خاصة لكيم جونغ أون وزوجته يقدمان احترامهما لزعماء البلاد السابقين بمناسبة يوم تأسيس كوريا الشمالية. وظهر كيم وهو يرحب بالآلاف من أفراد الجيش وطاقم الأمن العام الذين شاركوا في عرض عسكري أقيم عند منتصف الليل بمناسبة ذكرى تأسيس البلاد.

واتبعت التغطية الإعلامية الحكومية بهذه المناسبة الوطنية نسقًا مألوفًا لأنشطة كيم، لكن العرض الذي أقيم للاحتفال بالذكرى الـ 73 ليوم التأسيس في كوريا الشمالية كان غير معتاد. فغالبا ما تحتفل بيونغ يانغ بالأحداث الكبيرة مثل هذه على فترات خمس سنوات، خاصة بالنسبة لأعياد ميلاد كبار القادة واحتفالات الذكرى السنوية للدولة.

يقول الخبراء إن الحدث الخفيف يعكس التحديات القاسية التي تواجه كوريا الشمالية حيث يزداد توتر اقتصادها المتهالك والمُدار بشكل سيء بسبب استمرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة كذلك إغلاق الحدود لفترة طويلة بسبب الوباء، إضافة إلى الفيضانات التي تسببت في نقص الغذاء في السنوات الأخيرة.