شاهد: أفغان يبيعون مستلزماتهم الخاصة من أجل شراء الغذاء أو الهجرة من البلاد

تمتلئ أسواق السلع المستعملة في كابول بمقتنيات باعها أفغان بأسعار زهيدة في محاولة يائسة لتمويل رحلاتهم هربا من حكم طالبان أو بكل بساطة.. لتأمين الغذاء.

تتكدّس أطباق وزجاجات وأدوات المطبخ على طاولات في أسواق أقيمت في الهواء الطلق، إلى جانب أجهزة تلفاز من التسعينيات وماكينات "سنغر" للحياكة، فيما وضعت سجادات ملفوفة على أرائك وأسرّة مستعملة.

منذ استولت طالبان على السلطة منتصف آب/اغسطس، يقول الأفغان إن فرص العمل تلاشت فيما لم يعد يسمح لهم بسحب أكثر من 200 دولار في الأسبوع من حساباتهم المصرفية، ما أدى إلى شح في السيولة النقدية.