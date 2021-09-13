إيطاليا تعيد فتح المدارس وتلزم الموظفين داخلها بالحصول على التصريح الصحي

عاد ما يقرب من أربعة ملايين تلميذ إيطالي إلى المدارس، اليوم الاثنين، في ظل إجراءات صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19.

بموجب اللوائح الجديدة ، فإن "الممر الأخضر" هي الشهادة الرقمية أو الورقية التي تظهر أن الأشخاص قد تم تطعيمهم أو شهادة فحص، تثبت خلو حاملها من فيروس كورونا، اختبارهم سلبيًا أو وثيقة تثبت أن حاملها قد تعافى من كوفيد-19، ستكون مطلوبة من قبل كل البالغين الذين يدخلون المدارس، بما في ذلك أولياء الأمور بالإضافة إلى من يعملون في خدمة الطعام وطاقم التنظيف، ولكن الأمر لا يشمل التلاميذ .

وأجبرت فترة الإغلاق الطويلة التي شهدتها إيطاليا العديد من التلاميذ على متابعة الدروس عن بعد. أما اليوم، فقد تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير مقارنة بالربيع الماضي: فيوجد أقل من 5000 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، في المتوسط ​​خلال الأيام السبعة الماضية وحوالي 64 ٪ من السكان حصلوا على التطعيم الكامل بلقاح كورونا.

وقال وزير التعليم الإيطالي باتريزيو بيانكي إن هذا العام الدراسي "سيكون مختلفا". وأكد أن 93 % من العاملين في المدارس تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين على الطلاب ارتداء الكمامات داخل الفصول.

وتنص اللوائح الجديدة على أن أي شخص يدخل المدرسة بدون تصريح صحي سيكون عرضة لغرامة تتراوح من 400 إلى 1000 يورو.غير أن التلاميذ لا يشملهم الأمر.

وتقول جورجيا أورلاندي، مراسلة يورونيوز من روما: "اليوم، يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية في معظم أنحاء إيطاليا، مشاهد تذكرنا بالفترة التي سبقت بداية الوباء، تريد الحكومة بأي ثمن منع العودة إلى التعليم عن بعد. ولتحقيق هذا ، فرضت إجراءات تقضي بالحصول على التصريح الصحي.