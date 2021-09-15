أهم ما يجب أن تعرفه عن هواتف "آيفون 13" الجديدة

كشفت شركة آبل التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها أمس الثلاثاء عن سلسلة هواتف "آيفون 13" التي تتضمّن أربعة نماذج بعد انتظار طويل من مستخدمي أجهزة آبل لما تحمله الشركة في جعبتها من منتجات جديدة.

ونقدم لكم أبرز وأهم المعلومات التي يجب معرفتها عن هذا الجيل الجديد من هواتف آبل الذكية:

سيبلغ حجم "آيفون 13 ميني" 5.4 بوصة بينما سيبلغ حجم "آيفون 13" 6.1 بوصة.

ستتراوح أسعار الهواتف من نسخة "ميني" المصغرة التي ستباع اعتبارا من 700 دولار إلى تلك الأكثر تطوّرا "آيفون 13 برو ماكس" التي يبدأ سعرها بـ1100 دولار. وهي أسعار مشابهة لتلك التي اعتمدت لهواتف "آيفون 12" عند إطلاقها سنة 2020.

كاميرات هذه النسخات الجديدة وبطارياتها هي أكثر تطورا ومن المزمع توسيع نطاق تقنية "5 جي" لتشمل أكثر من مئتي مشغل هواتف في 60 بلدا ومنطقة بحلول نهاية العام، بحسب ما أفادت كايان درانس الرئيسة المعاونة المكلّفة بهواتف "آيفون".

لدى كل من "آيفون 13" و"آيفون 13 ميني" تصاميما مشابهة جدا لآيفون 12 ولكنهما يتميزان بنتوء أصغر للكاميرا (notch9) كما يتمتعان بمجموعة كاميرات قطرية.

هواتف آيفون الجديدة مجهزة بشريحة A15 bionic وتتمتع بنظام كاميرا مزدوجة في الخلف، كما تعد شركة آبل مستخدمي الهواتف الجديدة بعمر أطول للبطاريات من مثيلاتها بآيفون 12.

يبدو كل من "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" متشابهين في التصميم مع أسلافهما مع وجود شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ حول الجانبين ولمسة نهائية غير لامعة من الخلف. لكن اختلافهما الكبير يظهر في الشاشة، فهي تدعم تقنية معدل التحديث التكيفي (ProMotion) التي تصل إلى 120 هرتز.

كذلك يتمتع الهاتفان بنظام كاميرا جديد وشريحة A15 Bionic. مثل iPhone 13 ، تعد آبل أيضا بتحسين عمر البطارية بشكل أفضل من سلسلة "آيفون 12 برو".

وسيبدأ سعر "آيفون 13 برو" من 999 دولارا ويبدأ "آيفون 13 برو ماكس" من سعر 1099 دولارا، ويمكن الحصول على كليهما بخيار تخزين 1 تيرابايت جديد. ستتوفر الهواتف للطلب المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من 17 أيلول - سبتمبر، وسيتم طرحها في الأسواق في 24 أيلول - سبتمبر.

تضيف هواتف "آيفون 13" الجديدة وضعا سينمائيا لأنماط الفيديو والتصوير.

هناك ميزتان رئيسيتان جديدتان للكاميرا أولهما Cinematic Mode والذي يطبق تمويها بنمط بورتريه على الخلفية ، وخاصية جديدة تسميها آبل "أنماط التصوير"، والذي يتيح لك تحديد أنماط مختلفة قبل التقاط صورة لمنحها صورة معينة.

وأكثر ما لفت انتباه المحلّل دان آيفز هو قدرات التخزين المعزّزة في هواتف "آيفون 13 برو". فبالرغم من شحّ الشرائح الإلكترونية، تسير "آبل" على "المسار الصحيح من الناحية التجارية" لأن "250 مليون هاتف من هواتف آيفون المتداولة في العالم والمقدّر عددها بـ 975 مليونا لم تُستبدل بأخرى جديدة منذ ثلاث سنوات ونصف سنة".