بوتين يقول إن "عشرات" الأشخاص في أوساطه مصابون بكوفيد-19

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي منذ مطلع الأسبوع.

وقال بوتين "كما تعلمون، رصدت إصابات بفيروس كورونا بين أوساطي. ليس مجرد شخص أو اثنين بل العشرات من الأشخاص". وكان يتحدث عبر اتصال فيديو خلال اجتماع لتحالف أمني تقوده موسكو.

وكان بوتين أعلن منذ الثلاثاء أن أحد معاونيه أصيب بالفيروس ما أجبره على عزل نفسه، آملاً في الوقت نفسه في أن يوفر له اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" الحماية.

وقال بوتين خلال مؤتمر عبر الفيديو مع كادرات من حزبه ومسؤولين حكوميين بث عبر التلفزيون: "آمل أن يسير كل شيء كما ينبغي وأن يظهر سبوتنيك-في حقاً المستوى العالي من الحماية الذي يوفره ضد كوفيد-19".