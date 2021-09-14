بوتين يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا ويأمل أن يبقى بصحة جيدة بفضل تلقيه "سبوتنيك في"

قال فلاديمير بوتين الثلاثاء إنه يأمل في أن يوفر له لقاح سبوتنيك-في الحماية بعد إصابة أحد المتعاونين المقربين منه بكوفيد علمًا أنه تلقى اللقاح، ما أضطر الرئيس الروسي على عزل نفسه.

وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو مع كادرات من حزبه ومسؤولين حكوميين بث عبر التلفزيون: "آمل أن يسير كل شيء كما ينبغي وأن يظهر سبوتنيك-في حقًا المستوى العالي من الحماية الذي يوفره ضد كوفيد-19".

وفي مكالمة هاتفية سابقه مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون "قال بوتين إنه بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة" ولن يشارك حضوريا في قمة إقليمية تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في دوشانبي، وفق الكرملين.

وكانت روسيا قد أعلنت روسيا يوم الأحد تسجيل 18554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 18891 في اليوم السابق، فضلا عن 788 وفاة إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد سبعة ملايين و121516 بينما بلغت الوفيات 372544.