3 أتراك ومصريان .. من الوسطاء الخمسة لتنظيم القاعدة في تركيا الذين استهدفتهم واشنطن بعقوبات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على خمسة أشخاص من نشطاء تنظيم القاعدة، ثلاثة منهم أتراك.

وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان "هذه العقوبات المستهدفة تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة الراسخ بقطع الدعم المالي عن القاعدة .سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، ومنهم تركيا، لكشف وتفكيك الشبكات المالية لدعم القاعدة".

وأضافت الخزانة في بيان أنّ التنظيم الذي صنّفته الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة "استخدم مُيسّرين ماليّين موجودين في تركيا... لتسهيل تحويل الأموال نيابة عن القاعدة، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء القاعدة المسجونين".

وشملت القائمة ماجد سالم وهو محام مولود في مصر ومقيم في تركيا، قالت وزارة الخزانة إنه طرف رئيسي في تسهيل عدد من أنشطة القاعدة في تركيا، ومحمد نصر الدين الغزلاني وهو‭‭‭ ‬‬‬مصري مهمته توصيل الأموال وكان يستخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة.

أما الأتراك فهم جبرايل غوزيل وسونر غورليان ونور الدين مصلحان بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة القاعدة عبر تركيا وسوريا المجاورة..

وجاء هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات مماثلة أواخر تموز/ يوليو على اثنين من "المُيسّرين الماليين" للقاعدة وهيئة تحرير الشام، الجماعة الجهاديّة الموجودة في سوريا والمرتبطة بالقاعدة.

ويتزايد القلق في واشنطن بشأن احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة قبل 20 عاما، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في آب / أغسطس.