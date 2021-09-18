بمناسبة عيد ميلاد مودي ال71 الهند تعطي 25 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

نفذت السلطات الصحية الهندية، يوم أمس الجمعة، حملة تطعيم استثنائية ضد فيروس كورونا استفاد منها 25 مليون شخص، وذلك بمناسبة حلول عيد ميلاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادي والسبعين.

وقالت وزارة الصحة في بيان أصدرته اليوم السبت: إن حملة التطعيم الاستثنائية التي اشتملت على 25 مليون جرعة لقاح رفعت إجمالي عدد الجرعات التي تلقاها المواطنون إلى أكثر من 790 مليون جرعة.

ووصف وزير الصحة مانسوخ مندافيا هذا العمل الفذ بأنه "صفحة ذهبية في تاريخ البلاد والعالم"، على حد قوله.

ويشار إلى أن الصين، تعدّ دولة رائدة على مستوى العالم في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا، فقد بلغ عدد الجرعات التي قدّمتها السلطات للمواطنين أكثر من 2.16 مليار حقنة، فيما بلغ عدد الصينيين الذين تلقّوا التلقيح كاملاً مليار شخص.

والهند التي يبلغ عدد سكّانها 1.4 مليار نسمة، أعطت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 62 بالمائة من المواطنين البالغين، وجرعتين لنحو 21 بالمائة من السكّان، ويقول مسؤولون في وزارة الصحة إنهم يخططون لرفع عدد الجرعات المقدمة للمواطنين إلى مليار جرعة قبل حلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

والجدير بالذكر أن الهند سجّلت منذ بداية الجائحة في نهاية العام 2019 أكثر من 33 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و444529 حالة وفاة، فيما تشهد البلاد يومياً أكثر من 30 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد -19".