الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كوفيد مطلع نوفمبر

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة ستسمح اعتباراً من "مطلع تشرين الثاني/نوفمبر" لجميع المسافرين القادمين من الخارج بالدخول إلى أراضيها، شرط أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زينتس أن على المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لفحص الكشف عن كوفيد ووضع الكمامة، كما سيوضع نظام لتتبعهم. ويشكل تخفيف القيود على السفر التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 18 شهراً، تحوّلاً كبيراً من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، ويأتي استجابة لمطالب الأوروبيين في وقت تشهد علاقاتهم الدبلوماسية مع واشنطن توتراً.

وكانت شبكة "سي ان ان" وموقع "بوليتيكو" أفادا الاثنين أن الولايات المتحدة ستسمح للمسافرين الملقحين ضد كوفيد-19 القادمين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالدخول إلى أراضيها، رافعةً بذلك قيودا فرضتها في آذار/مارس 2020

وفي وقت سابق، أوضحت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر عدة مجهولة الهوية مطلعة على الملف، أنه سيتمّ الإعلان عن ذلك الاثنين. وأشارت صحيفة "فاينانشل تايمز" إلى أن القيود ستُرفع في تشرين الثاني/نوفمبر. وسيكون "حظر السفر" الأميركي حينها قد استمرّ لقرابة عشرين شهراً.