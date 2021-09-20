فيديو: مكسيكيون يستحضرون ذكرى ضحايا الزلازل ويقومون بتدريبات وقائية ضد الكارثة

شارك حوالي 6.8 مليون شخص في تدريبات على مواجهة الزلزال في مكسيكو سيتي كجزء من تمرين للحماية المدنية واستحضروا خلالها ضحايا زلازل عامي 1985 و2017.

يقول خوان أنطونيو غيريرو كارانزا، أحد أفراد طاقم الإنقاذ "خلال زلزال عام 2017، كنا نجري تمرينًا مشابهًا لذلك الزلزال وعندما وصلنا إلى القاعدة أصابتنا الكارثة للأسف. بدأنا في التراجع داخل المباني التي انهارت في الأخير، وكان أحد تلك المباني في ألفارو أوبريغون".

أما السيدة الثانية من جهاز الأمن القومي في قسم المظلات مانويلا روبي فونسيكا فالديز، فتقول "كان الأمر صعبًا للغاية لأن حركة الأرض لم تكن آمنة جدًا، وكان هناك العديد من الركام والحجارة التي تزن عدة أطنان، وكان علينا الدخول بحذر أكبر والوصول إلى مكان وجود فتاة صغيرة. اضطررت لدخول الفضاء الذي كان على وشك الانهيار بعرض 30 سم، بدعم من زميل آخر في الصليب الأحمر لإنقاذ جثة الطفل".

وتضيف فونسيكا فالديز، قائلة "حسنًا، أعتقد أنه من المهم جدًا بالنسبة لنا وللمدنيين أيضًا معرفة ما يجب القيام به في مثل هذا الوقت، وليس الاستسلام لليأس، أعتقد أن لدينا جميعًا شعور بالخوف، لكن يجب أن نكون على علم ومعرفة بما يجب القيام به عندما يحين الوقت".

ويقول خيسوس أليخاندرو بيريز هويرتا، سائق سيارة أجرة: "أنا فقط أطلب من الجمهور أن يصبح واعيًا وأن يتعامل مع كل شيء بهدوء. ليست هناك حاجة للصراخ، لا داعي للركض، لا داعي للقفز، ولنأخذ الأمور بسهولة",

ويؤكد خيسوس أليخاندرو على عدم الاستسلام قائلا: "لا، أنا لست خائفًا من الزلازل. أنا لست خائفًا من الزلازل لأننا عشنا تلك الكارثة، الشيء الوحيد الذي نخشاه هو إصابة فراد الأسرة، وخاصة لأطفال الصغار الذين لا يعرفون ما الذي وقع، وماذا يمكن أن يحدث معهم".