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الولايات المتحدة الأمريكية

تحطّم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في تكساس ونقل الطيّارَين إلى المستشفى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سحب الدخان الأسود أثناء تصاعدها من موقع الحادثة.
تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سحب الدخان الأسود أثناء تصاعدها من موقع الحادثة.   -   حقوق النشر  أ ب بواسطة كلار كلايتن/ Claire Clayton
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أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم إنقاذ طيّارَين عسكريين أمريكيين ونقلهم إلى المستشفى الأحد بعدما تحطّمت طائرتهما التدريبية في الباحة الخلفية لمنزل في حي قرب فورت وورث في تكساس.

وتضررت ثلاثة منازل في ضاحية ليك وورث، حيث تمكّن الطيارين من الخروج من الطائرة الصغيرة التابعة للبحرية الأمريكية قبل تحطّمها على مقربة من مدرسة إعدادية.

وقال قائد جهاز الإطفاء في ليك وورث رايان آرثر للصحفيين "لم يصب أي السكان. تم نقل الطيارَين إلى المستشفى". وتابع "كان للحادثة أن تكون أسوأ من ذلك بكثير، علما أن هذه الطائرة تحطّمت في منطقة سكنية هنا في ليك وورث"، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ أنها سقطت في باحة المنزل الخلفية ولم تضرب أي منازل مباشرة.

وأعلنت قيادة التدريب الجوي التابعة للبحرية الأمريكية أن الطائرة من طراز "تي-45 سي غوسهوك"، وهي طائرة تدريب تستخدم عادة عل متن حاملات الطائرات، تحطّمت على بعد ثلاثة كيلومترات عن قاعدة فورت وورث العسكرية.

وأفادت القيادة في تغريدة أن "الطيار الذي كان يتولى عملية التدريب في وضع مستقر. وضع الطيار الطالب في البحرية غير معروف لكنه على قيد الحياة ويتلقى العلاج".

وكان الطياران في رحلة تدريبية روتينية انطلقت من مطار كوربوس كريستي الدولي. وأفادت القيادة أن "سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف".

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وأظهرت تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي سحب الدخان الأسود أثناء تصاعدها من موقع الحادثة.

المصادر الإضافية • أ ف ب