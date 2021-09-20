شاهد: شباب سنغاليون يحيون يوم التنظيف العالمي في شاطئ رملي قرب داكار

عشرات الشباب والأطفال السنيغاليين، حملوا الأكياس والمجارف، وتوجّهوا إلى الشاطئ الرملي في مدينة بارني القريبة من العاصمة داكّار من أجل تخليصه من النفايات الصلبة، استجابة لدعوة أطلقها الناشط البيئي ميدوزا للمشاركة في يوم التنظيف العالمي.

ميدزا منظم هذه الفعالية، هو فنان هيب هوب، كان قرر قبل سنوات المساهمة مع مجموعة من المتطوعين في أنشطة تخصّ البيئة وفي إقامة ندوات وورشات عمل لنشر الوعي بأهمية النظافة وضرورة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بطرق تكفل حماية البيئة.