إيران تتحدث عن استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع وبايدن يقول إنه سيعود إلى الاتفاق بشروط

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن إيران قالت يوم الثلاثاء إن محادثاتها مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 ستستأنف خلال بضعة أسابيع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده وفقا لما نقلته عنه الوكالة الرسمية "كل اجتماع يتطلب شروطا مسبقة وإعدادا لجدول أعمال. كما أكدنا من قبل، محادثات فيينا ستُستأنف قريبا وخلال الأسابيع القليلة المقبلة".

من جهته أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال قامت طهران "بالمثل" واعدا بمنع طهران من امتلاك قنبلة ذرية.

وأوضح الرئيس الأميركي "تبقى الولايات المتحدة عازمة على منع الأسلحة النووية الإيرانية"، مضيفا أن بلاده "تعمل" مع الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا للتوصل "دبلوماسيا وبأمان كامل إلى عودة إيران إلى الاتفاق النووي".

كانت قوى عالمية قد عقدت ست جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا في محاولة للتوصل لسبل إعادة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وتوقفت المحادثات في حزيران/ يونيو انتظارا لحكومة إيرانية جديدة.