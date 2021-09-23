تعرف على الدولة التي حققت أعلى معدل تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم

كشفت بيانات تابعة لهيئات صحيّة عالمية أن البرتغال طعمت حوالى 84 % من سكانها بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، لتصبح إحدى أكثر الدول تطعيما، بينما تخفف السلطات تدريجيا قيود مكافحة كوفيد-19.

ووفقا وفقًا للأرقام الواردة في موقع Our World In Data. فإن البرتغال البالغ عدد سكانها 10.3 ملايين نسمة تم تطعيم نسبة كبيرة منهم بشكل كامل باللقاح المضاد لكوفيد-10 . وتعتبر هذه النسبة الأعلى مقارنة بنسب اللقاح ضد كورونا في العالم وداخل الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي والتي بلغات 61.6٪.

وتطمح السلطات في البرتغال إلى بلوغ الهدف المتمثل في تلقيح 85 ٪ من سكانها بالكامل ومن المتوقع أن تخفف البلاد بعض الإجراءات المفروضة للحد من انتشار المرض.

وواجهت البرتغال في مطلع هذا العام ما كانت أسوأ موجة تفش لفيروس كورونا في ذلك الحين. ووفقا لإدارة الصحة العامة فقد تم تطعيم نحو 8.2 ملايين من السكان الذين يتجاوز عددهم العشرة ملايين بقليل. وذكرت الإدارة أنه تم تطعيم كافة البالغين تقريبا ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما ونصف الصغار بين 12 و17 عاما بجرعة اللقاح كاملة.

ولا تزال القيود اعلى السفر سارية حاليًا في البرتغال حيث يُسمح فقط للأشخاص الذين يسافرون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالإضافة إلى 20 دولة أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة بالدخول لأسباب غير ضرورية للبلاد، شريطة أن يظهر المسافر دليلًا على تلقيه التطعيم أو أنه يحمل معه اختبارا يفيد بخلوه من فيروس كورونا. كما يتعين على القادمين إلى البلاد ملء نموذج تحديد موقع الركاب، مع الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالصحة.

توجد في البرتغال قيود أخرى، لارتياد الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والمناسبات العائلية مثل حفلات الزفاف حيث يلزم الحصول على شهادة كوفيد-19 الصحية للوصول إلى أماكن معينة وفعاليات كبيرة وحضور دروس جماعية في صالات رياضية ومطاعم.

بالتوازي مع ارتفاع عدد اللقاحات، انخفض معدل الإصابة بـ كوفيد-19 إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 18 شهرًا. وسجلت البلاد ، الأربعاء ، 891 إصابة جديدة بكورونا وثماني وفيات. تم نقل حوالي 426 شخصًا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بـ 527 قبل أسبوع و 621 في 8 سبتمبر.

وأعطيت أكثر من ستة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتعداد أجرته وكالة «فرانس برس»، الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية. ويتقدم التلقيح في العالم بوتيرة منتظمة منذ ثلاثة أشهر، وتم بلوغ الـ6 مليارات جرعة في 29 يوماً و4 مليارات و5 مليارات في 30 و26 يوماً على التوالي. وتم الوصول إلى المليار الأول من الجرعات خلال 140 يوماً. في حين أن وتيرة التلقيح في بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وبعض دول الشرق الأوسط التي كانت حملاتها متقدمة جداً، باتت الآن أقل سرعة، فإن بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية وأوكرانيا تلقح بوتيرة متسارعة.