حزب الله يعلن وصول ثاني باخرة مُحملة بالمازوت الإيراني لمرفأ بانياس

ذكر تلفزيون المنار في قناته على تليغرام في وقت مبكر يوم الجمعة أن حزب الله اللبناني أعلنت وصول ثاني سفينة محملة بالمازوت من إيران إلى ميناء بانياس بسوريا مساء الخميس.

ويقول الحزب المتحالف مع إيران إن شحنات الوقود ستخفف أزمة طاحنة في مجال الطاقة بلبنان، بينما قال رئيس وزراء البلاد نجيب ميقاتي إن الشحنات تمثل انتهاكا لسيادة البلاد.

وسبق أن وصلت الشحنة الأولى من إيران إلى مرفأ بانياس السوري قبل أيام، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقتها إن الحزب اختار بانياس لتفريغ حمولة الباخرة الإيرانية تفاديا لإحراج الحكومة اللبنانية.

وبشأن نوعية حمولة السفينة، كان نصر الله قد أوضح أن الباخرة الأولى حملت مادة المازوت، وكذلك الباخرة الثانية، في حين ستخصص الثالثة حمولتها لمادة البنزين.

وجددت واشنطن التأكيد على أن عقوباتها على مبيعات النفط الإيرانية لا تزال سارية. لكنها لم تذكر ما إذا كانت تدرس اتخاذ أي إجراء بشأن الخطوة التي اتخذها حزب الله، الذي تصنفه على أنه جماعة إرهابية.

وقالت الحكومة اللبنانية إن تصريحها لم يُطلب لاستيراد الوقود.

وقال حزب الله إنه سيتبرع بزيت الوقود للمؤسسات المحتاجة ، بما في ذلك المستشفيات الحكومية ودور الأيتام ، ويبيعه "بسعر مناسب" للآخرين بما في ذلك المستشفيات الخاصة ومرافق التخزين الطبية ومطاحن الدقيق.