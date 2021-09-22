بسبب أزمة الوقود.. لبناني يتنكر في زي امرأة للحصول على البنزين

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لشاب تنكر في ملابس امرأة للحصول على وقود لسيارته من محطة بنزين بمدينة زحلة، في يوم الأحد الذي تم تخصيصه للنساء فقط بسبب أزمة المحروقات التي تعاني منها البلاد.

ويظهر الرجل من داخل السيارة متنكرا بشعر مستعار وكمامة تغطي وجهه وملابس نسائية ليبدو كامرأة. إلا ان العاملين في المحطة كشفوا أمره، ما دفع جميع المتواجدين في المحطة يدخلون في نوبة ضحك هستيرية، وتم تزويد الرجل بالوقود في نهاية الأمر.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل المقطع الطريف المنتشر من خلال تعليقات مضحكة.

كتبت سناء نمرة عبر حسابها على تويتر: "... الراجل ابو تيشيرت رصاصي في ابيض دمه عسل وفيه عرق مصري. صبح صبح ياعم الحاج. اللهم فك كربهم وارزقهم من حيث لا يحتسبوا امين".

أزمة وقود وطوابير "الذل" في لبنان

شهدت لبنان أزمات متكررة في الأشهر الأخيرة تمثلت في أزمة حادة في المحروقات وتزايد الطوابير أمام محطات البنزين والغاز، والانقطاع الطويل للكهرباء.

وقد فاقم رفع أسعار البنزين، بنسبة تصل إلى 66٪، من أزمة الوقود الخانقة في لبنان والمصاعب الاقتصادية بعد إعلان الحكومة رفع الدعم عن سلعة الوقود.

ويعيش اللبنانيون أزمة اقتصادية ومالية مدمرة هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، إذ أعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر الجاري أن 74٪ من اللبنانيين يعانون من الفقر.