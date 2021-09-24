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ألمانيا

قبل يومين من الانتخابات .. ميركل تتلقى نقرة "الوداع" من الببغوات

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بقلم:  Hassan Refaei
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتلقى نقرة من ببغاوات حطت إلى يديها أثناء زيارتها لحديقة الطيور في ولاية مكلنبورغ فوربومرن
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتلقى نقرة من ببغاوات حطت إلى يديها أثناء زيارتها لحديقة الطيور في ولاية مكلنبورغ فوربومرن   -   حقوق النشر  AP Photo
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قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية الألمانية التي ستأتي بخليفة لها في المستشارية، زارت المستشارة أنغيلا ميركل حديقةً للطيور حيث أمضت وقتاً مثيراً في حضرة ببغاوات آثاروا إلا أن يأكلوا من يدها التي تلقّت نقرة "لئيمة" من أحد الطيور، فما كان منها إلا أن صرخت بأعلى صوتها فكانت كاميرات التصوير لها بالمرصاد.

ميركل كانت دخلت حديقة الطيور أثناء زيارة وداعٍ لدائرتها الانتخابية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية الواقعة شمال شرق البلاد، تلك الولاية التي كانت ضمنت لها مقعداً في البرلمان الاتحادي منذ العام 1990.

AP Photo
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتلقى نقرة من ببغاوات حطت إلى يديها أثناء زيارتها لحديقة الطيور في ولاية مكلنبورغ فوربومرنAP Photo

وأثناء إطعامها الطيور الجميلة والملوّنة، حطّ ببغاء أسترالي على رأس المستشارة، وأخذ يعبث بشعرها، فما كان من ميركل إلا أن تملكها شعور اختلج فيها حسّ المسؤولية مع قليلاً من الخوف وكثيراً من المتعة في لحظة تعدّ لمسة إبداعية للحملة الانتخابية التي تشارك فيها ميركل دعماً لخليفتها.

ويجدر بالذكر أن ميركل كانت أعلنت دعمها لمرشح حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي لأرمين لاشيت في الانتخابات العامّة التي تشهدها ألمانيا يوم الأحد القادم، والتي ستقرر نتائجها هوية خليفة ميركل في منصب المستشارية.

المصادر الإضافية • أ ب