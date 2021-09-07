ميركل تنتقد منافسا في السباق الانتخابي لوصفه المطعمين ضد كورونا بـ"فئران تجارب"

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علناً تصريحات مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتولّي منصب المستشارية، والذي وصف الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد بأنهم "فئران تجارب".

وكان نائب المستشار أولاف شولتس قال قبل أيام عبر الإذاعة المحلية في ولاية شمال الراين وفي سياق حثّه الناس في بلاده على تلقي اللقاح: "خمسون مليون شخص أخذوا التطعيم الآن مرتين، لقد كنا نحن جميعاً فئران تجارب لهؤلاء الذين ينتظرون حتى الآن، ولهذا السبب فإنني أقول كواحد من هؤلاء الخمسين مليون شخص إن الأمور كانت سارت على نحو جيد، فأرجو أن تشاركونا (تلقي اللقاح)".

وخلال مداخلة لها أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الثلاثاء قالت ميركل رداً على مصطلح "فئران تجارب" الذي استخدمه نائبها لوصف من تلقّى اللقاح: لم يكن أولاف شولتس، ولا أنا، ولا أحد آخر، ولن يكون بأي شكل من الأشكال، فأر تجارب عند التطعيم"، مؤكدة على أن اللقاحات في بلادها مرت بجميع مراحل الاختبارات السريرية اللازمة وجميع عمليات الموافقة.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي رشّح شولتس الذي يشغل منصب وزير المالية ونائب ميركل للسباق الانتخابي المقرر في السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الجاري لخلافة المستشارة ميركل.

يذكر أن أكثر من 61 بالمائة من سكّان ألمانيا البالغ عددهم 51 مليوناً، تلقوا تطعيماً كاملاً من جرعتين ضد فيروس كورونا، حسبما أعلن وزير الصحة ينس شبان، السبت الماضي.