شاهد: "بوينغ" تعلن عزمها تصنيع طائراتٍ عسكرية مسيرة في أستراليا

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لتصنيع الطائرات عن اعتزامها بناء طرازٍ جديد من الطائرات العسكرية بدون طيّار في أستراليا، لافتةٍ إلى أنه تمّ الانتهاء من الرحلات التجريبية لتلك الطائرة في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت شركة بوينغ أوضحت يوم الأربعاء الماضي أنها اختارت مدينة توومبا بولاية كوينزلاند الأمريكية كمركز تجميع نهائية لطائراتها "رويال وينغمان".

ويأتي إعلان بوينغ بعد أقلّ من أسبوع على إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تحالف أمني جديد يزوّد الأخيرة بغواصات تعمل بالطاقة النووية، الأمر الذي أثار حفيظة الصين التي نددت بالصفقة مؤكدة على أنها زادت حدّة التوتر في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأوضح مندوب شركة "بوينغ ديفنس أستراليا"، سكوت كاربينديل أنه سيتم العمل على تطوير الطائرة الجديدة، لافتاً إلى أنها أول طائرة مقاتلة عسكرية يتم تصميمها وتصنيعها في أستراليا منذ نصف قرن من الزمن.

وتقوم "بوينغ ديفنس أستراليا" حالياً بتطوير ستّ طائرات بالشراكة مع سلاح الجو الملكي الأسترالي.

وقال كاربينديل إنه سيتم بناء طائرات "رويال ونغمان" بدون طيار في منشأة داخل مطار ويلكامب، ونفى أن تكون شركته قد تلّقت، إلى الآن، تأكيدات بشأن طلبات شراء، مشدداً على أن الحكومة الأسترالية قد أعربت عن ثقتها بقدرات طائرة "رويال وينغمان".