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فرنسا

ماكرون يقدم شكوى قانونية في مصور بعد عرض صورته بزي السباحة

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يراجع القوات قبل الاحتفال العسكري السنوي باليوم الوطني الفرنسيّ في باريس، 14 يوليو 2020
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يراجع القوات قبل الاحتفال العسكري السنوي باليوم الوطني الفرنسيّ في باريس، 14 يوليو 2020   -   حقوق النشر  AFP
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أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الإثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته قدما شكوى قانونية بعد عرض صورة له في معرض بباريس وهو يتزلج على الماء مرتديا زي السباحة في عطلته.

وقالت إذاعة أوروبا 1 إن معرض "رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم" أُقيم في ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.

وأضافت الإذاعة أن شكوى انتهاك الخصوصية قُدمت ضد أحد المصورين.

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ورفض قصر الاليزيه، الذي اتصلت به رويترز، التعليق على التقارير.