فاز فريق من الطهاة الفرنسيين بقيادة ديفي تيسو في مسابقة بول بوكوز الذهبية للطهي المرموق التي أقيمت بالقرب من مدينة ليون الفرنسية. تنافس كبار الطهاة العالميين بالقرب من ليون على لقب جائزة بوكوز الذهبية للطبخ التي تعد من أهم المسابقة العالمية في فن الطهي، أنشأها الشيف الفرنسي الراحل بول بوكوز.
هذا العام، تضمنت المسابقة اختبار جديد هو إعداد طبق للوجبات الجاهزة في إشارة إلى أصحاب المطاعم الذين اضطروا إلى إعادة التفكير في طريقة عملهم أثناء الوباء.
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