شاهد: نجوم أفلام جيمس بوند يجتمعون في متحف مدام توسو

بمناسبة عودة جيمس بوند في فيلم "لا وقت للموت" من بطولة دانيال كريغ الذي سيعرض لأول مرة الثلاثاء، جمع متحف مدام توسو تماثيل النجوم الستة، المصنوعة من الشمع، الذين صوروا الجاسوس الأيقوني على الشاشة الكبيرة في معرض دائم في لندن.
وشملت تماثيل النجوم، شخصية شون كونري، بوند الأصلي المستوحاة من أدائه في العام 1963 في سلسلة "من روسيا مع الحب". وشخصية روجي مور، الذي جسد سبع مرات العميل 007 في فيلم "الجاسوس الذي أحبني" الذي صدر في العام 1977.
كذلك تيموثي دالتون، الذي لبس ثوب بوند مرتين، ودوره في فيلم "رخصة القتل" في عام 1989. وبيرس بروسنان، بوند أربع مرات في شخصية مستوحاة من فيلم "غدا لن يموت أبداً" في العام 1997.
وأخيرا، جورج لازنبي، الذي لعب دور بوند وحيد في مسلسل 007 بعنوان "خدمة الأمن السري لجلالة الملكة" في العام 1969.
وبالعودة إلى لندن، سيتم عرض مجموعة تماثيل الشمع الستة لأبطال جيمس بوند للجمهور اعتبارًا من 30 سبتمبر- أيلول الجاري.
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