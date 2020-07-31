شاهد.. اللمسات الأخيرة قبيل إعادة فتح متحف "مدام توسو" في لندن

بدأ متحف "مدام توسو" في العاصمة البريطانية لندن الاستعداد لإعادة فتح أبوابه أمام السياح من جديد، بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد أغلق المتحف أبوابه أمام الزوار في 20 مارس وسيفتح مجددا في الأول من أغسطس المقبل.

وقال تيم ووترز، مدير المتحف، إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة زوار المتحف، والعاملين فيه، كترك مسافات تباعد، وقياس درجة الحرارة، ووضع الكمامات، وتعقيم الأيدي.

وألمح ووترز إلى أن لمس التماثيل ممنوع، وأن علامات ستوضع على الأرض لتحدد للزوار الأماكن التي يمكن أن يقفوا فيها لالتقاط صور مع تماثيل المشاهير.

وفي مقدمة التماثيل المعروضة تمثال الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، والمغنية تيلور سويفت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.