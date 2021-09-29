هرعت السلطات التايلاندية لإصلاح حواجز وموانع الفيضانات في سد لام شيانغ كراي التي تضررت بسبب فيضانه في شمال شرق البلاد، مما تسبب في حدوث إغراق المناطق المجاورة وتأثر أكثر من 4000 عائلة ومناطق زراعية قريبة.

تجاوزت كمية المياه في سد لام شيانغ كراي الواقع في مقاطعة ناخون راتشاسيما الكمية القصوى بنسبة 50 بالمئة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت جراء العاصفة الاستوائية ديامو خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتسبب ارتفاع منسوب مياه السد في تسرب المياه في جزء منه.

ويواصل عمال الإنقاذ إجلاء السكان المجاورين خوفًا من حدوث المزيد من الأضرار بسدود الخزان.