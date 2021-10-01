فيديو: مقتل سبعة أشخاص جراء حريق بمستشفى لمرضى كوفيد-19 في رومانيا

قال مسؤولون إن حريقا شب الجمعة في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خاص بمرضى كوفيد-19 في رومانيا أودى بحياة سبعة أشخاص، في ثالث حريق من نوعه يتسبب في سقوط ضحايا خلال أقل من عام.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بالمستشفى الواقع في مدينة كونستانتسا في شرق البلاد في حوالي الساعة 07.55 بتوقيت غرينتش، واستعانوا بفرق إضافية من مناطق قريبة.

وأظهر مقطع مصور المرضى وهم يقفزون من النوافذ في الطوابق السفلية بالمستشفى، في حين حمل رجال الإطفاء الناس إلى خارج المبنى.

وتجمع أقارب المرضى الغاضبين خارج المستشفى احتجاجا على ما حدث وفتح المدعون تحقيقا في أسباب الحريق.

وقال الرئيس كلاوس يوهانيس في بيان "روعتني المأساة" وأضاف "إنها دراما رهيبة جديدة تؤكد الافتقار إلى البنية التحتية في منظومة الرعاية الصحية في رومانيا التي تتعرض لضغوط لا يمكن تصورها بسبب الموجة الرابعة من الجائحة".

وقال وزير الصحة المؤقت شيكي أتيلا إن 113 مريضا كانوا يعالجون في المستشفى وقت نشوب الحريق، منهم عشرة في وحدة الرعاية المركزة.

قامت فرق الطوارئ بإنشاء وحدة علاج متنقلة بالقرب من المستشفى، وتم حتى الآن إنقاذ 50 مريضا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى.

وحتى يوم الجمعة كان أكثر من 12500 مصاب بكوفيد-19 يعالجون في مستشفيات رومانيا منهم 373 طفلا. ويشمل هذا العدد 1391 مصابا في وحدات الرعاية المركزة.