سقوط جرحى جراء زلزال بقوة 5.2 درجات جنوب غربي إيران

ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجات على مقياس ريحتر مناطق جنوب غربي إيران فجر الجمعة، وفق مرصد الزلازل المحلي والمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، ما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.

وقع الزلزال عند الساعة الرابعة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي (الواحدة والربع بعد منتصف الليل ت غ)، على عمق نحو 10 كلم قرب مدينة غناوة بمحافظة بوشهر.

وأوضح المعهد أن الزلزال تلته هزات ارتدادية، سجلت إحداها بعد نحو ساعتين وبلغت شدتها 4.6 درجات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن الزلزال لم يتسبب بأضرار مادية كبيرة، لكنه أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وذلك نقلا عن مسؤولين محليين.

وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية، وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.