رجل "مفقود" في تركيا ينضم إلى فريق البحث عنه

انضم رجل "مفقود" في تركيا، بدون أن يعي، إلى فريق البحث الخاص بالبحث عنه لعدة ساعات، قبل أن يدرك أنه الشخص الذي خصصت له عملية البحث، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وكان بيهان موتلو يشرب مع أصدقائه يوم الثلاثاء، ثم تجول في إحدى غابات مقاطعة بورصة. وعندما فشل في العودة إلى المنزل، أخبرت زوجته وأصدقاؤه السلطات المحلية، ثم أرسلت الأخيرة فريق بحث عنه.

وذكرت قناة آن تي في (NTV) أن السيد موتلو، 50 عاماً، عثر بعد ذلك على فريق البحث فقرر الانضمام إليه، وعندما بدأ أعضاء فريق البحث ينادون باسمه، أجاب: "أنا هنا".

تم اقتياده بعد ذلك من قبل أحد عمال الإنقاذ للإدلاء بأقواله، وبحسب ما ورد في الإعلام التركي قال لهم: "لا تعاقبني بقسوة أيها الضابط، سيقتلني والدي".

ثم اقتادت الشرطة السيد موتلو إلى منزله ولا يُعلم إن كان قد فُرض عليه دفع غرامة أم لا.