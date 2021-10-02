منظمة تعلن فقدان أثر 70 مهاجراً غادروا ليبيا نحو أوروبا

أفادت منظمة "ألارم فون" السبت أنها فقدت الاتصال مع سبعين مهاجراً صارت تعتبرهم في عداد المفقودين بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات في البحر "لقد غادروا الخُمس (الغرب) واتصلوا بألارم فون عدة مرات".

وأضافت عبر تويتر "عندما فقدنا الاتصال، كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 11 ميلاً (20 كم) من المياه الإيطالية، لكن لم يبلغ عن انقاذهم أو وصولهم. السلطات تلتزم الصمت".

وتساءلت ألارم فون "كيف يمكن أن يختفي 70 شخصاً في البحر، على بعد بضعة كيلومترات من البر؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا رفضت السلطات المالطية والإيطالية أولا إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول مصيرهم؟".

تعد ليبيا نقطة عبور مهمة لآلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد 300 كيلومتر فقط عن السواحل الليبية.

ووفق حصيلة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في مطلع أيلول/سبتمبر، لقي ما لا يقل عن 1369 شخصاً مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.