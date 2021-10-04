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العالم

خبراء في الأمم المتحدة: أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
حطام يغطي الأرض بعد غارة جوية على مركز إيواء مهاجرين في تاجوراء شرق طرابلس،3 يوليو 2019
حطام يغطي الأرض بعد غارة جوية على مركز إيواء مهاجرين في تاجوراء شرق طرابلس،3 يوليو 2019   -   حقوق النشر  AP PHOTO
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خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن "ثمة أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية" مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.

وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر "قائمة باسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016".

وأضاف الخبراء "ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.