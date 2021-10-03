"حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة".. طفلتان أمضتا أياماً مع جثة والدتهما المتوفاة في فرنسا

أمضت شقيقتان تبلغان من العمر 5 و7 سنوات أياماً عدة في شقة إلى جانب جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غرب فرنسا، على ما أعلنت السلطات القضائية المحلية السبت.

وأوضح مكتب الادعاء العام في مدينة لو مان أن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين الأربعاء بعد تلقيهم بلاغا يفيد بغيابهما الطويل عن المدرسة، فكان رد الصغيرتيْن أن "حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة".

لكنّ رجال الشرطة أصرّوا على الدخول قبل العثور على الأم جثة هامدة. وقد أظهر تقرير الطبّ الشرعي لاحقًا أن وفاة الوالدة المنحدرة من ساحل العاج والبالغة من العمر واحدا وثلاثين عاما كانت لأسباب طبيعية.

وقد نُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما في إحدى دور الرعاية وعرضهما على الطب النفسي.

ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الطفلتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت المدعية العامة في لو مان دلفين دويلي لوكالة فرانس برس لقد "استبعدنا فرضية وقوع جريمة"، مضيفة "سننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين".