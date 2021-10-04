فوز الأميركيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب 2021

فاز العالمان الأميركيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب للعام 2021 تقديرا لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس، على ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن هذه الجوائز العريقة في ستوكهولم الاثنين.

قالت اللجنة: "الاكتشافات الرائدة... للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه".