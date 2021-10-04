وزيرة البيئة الإسرائيلية: صفقة النفط مع الإمارات لها مخاطر بيئية

قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية الإثنين خلال زيارتها معرض إكسبو دبي إن الصفقة المبرمة بين شركة إسرائيلية وشركاء إماراتيين بخصوص نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل لها مخاطر بيئية.

وتُقيِم الحكومة الإسرائيلية طلبا إذا وافقت عليه ستتدفق بموجبه ناقلات نفط لترسو في ميناء إيلات وتفرغ شحناتها لتُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب بري إلى ساحل البحر المتوسط. وتُغضب الصفقة دعاة حماية البيئة في إسرائيل.

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرج، إن الحكومة ستتخذ قرارا "في غضون أسابيع" لكنها حذرت أيضا من أن حدوث أي تسرب نفطي سيُعرض الشعاب المرجانية الشهيرة في إيلات "لخطر كبير لا فكاك منه". وأضافت الوزيرة لرويترز في معرض إكسبو دبي "أرى أنه يتعين علينا أن لا نزيد أي مخاطر بيئية في الخليج (إيلات)".

وأبرمت شركة أوروبا-آسيا لخطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل الصفقة مع شركة ميد ريد لاند بريدج التي يشترك في ملكيتها مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون العام الماضي بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت زاندبرج إنها ناقشت مخاوفها مع سفير الإمارات لدى إسرائيل وإن الحكومتين تتفقان على أن هذه مسألة تجارية لا تؤثر على العلاقات الثنائية.