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السويد

السويد ترفض تُطَعيم الأطفال بين 12 و 15 عاما بلقاح موديرنا

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بقلم:  يورونيوز
لقاح كوميرناتي، من إنتاج فايزر-بيونتك، للوقاية من كوفيد-19.
لقاح كوميرناتي، من إنتاج فايزر-بيونتك، للوقاية من كوفيد-19.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قالت هيئة الصحة العامة في السويد الإثنين إنها أوصت باستخدام لقاح كوميرناتي، من إنتاج فايزر-بيونتك، للوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما ورفضت استخدام لقاح سبايكفاكس الذي تنتجه شركة موديرنا المنافسة.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح كوميرناتي في مايو- أيار بينما رفضت في يوليو- تموز إعطاء لقاح سبايكفاكس للأطفال فوق 12 عاما.

وقال أندرس تيغنيل، كبير علماء الأوبئة في هيئة الصحة العامة السويدية "بشكل عام نرى سببا لاختيار اللقاح الذي نعرف أكثر بشأنه والذي ثبُتت فعاليته فيما يتعلق بتطعيم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما".

وقالت الوكالة الأوروبية إن هناك مزيدا من البيانات عن استخدام لقاح كوميرناتي بالنسبة للأطفال. وأضافت في بيان "لذلك لم يُوص باستخدام لقاح سبايكفاكس لفئة صغار السن في السويد".

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وكانت الوكالة قالت في سبتمبر- أيلول إن الأطفال في سن 12 عاما فأكثر سيتلقون لقاحا للوقاية من كوفيد اعتبارا من 11 أكتوبر- تشرين الأول.

المصادر الإضافية • رويترز