شاهد: لقطات جوية تظهر أضرار تسرب نفطي في كاليفورنيا

استخدمت طواقم التنظيف الكاشطات والحواجز العائمة، في محاولة لوقف تسرب نفطي ضخم في كاليفورنيا الجنوبية من أجل حماية الشواطئ والحياة البرية والأراضي الرطبة المحمية في المنطقة.

تمتلك السلطات المختصة أدوات وأساليب متعددة يمكن استخدامها من أجل إبطاء عملية انتشار النفط ومن ثم تنظيفها من المياه واليابسة، وهي طرق تمكنت من التوصل إليها من خلال عقود طويلة من العمل على التخفيف من الدمار الذي ينتج عن تلك الكوارث.

تسرب نحو 126 ألف غالون من النفط إلى المياه يوم الأحد.

استخدمت القوارب الصغيرة الكاشطات والحواجز أملا في منع تسرب مزيد من النفط إلى مستنقع تالبرت الواقع على شاطئ هنتنغتون.