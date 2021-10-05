شاهد: حركة "تمرد الانقراض" تهدد بشلّ الحركة في مدينة زيوريخ لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبها

احتج حوالي 300 شخص من نشطاء البيئة الذين يطلقون على أنفسهم اسم "تمرد الانقراض" في وسط زيورخ، في محاولة لإجبار الحكومة السويسرية على الاستجابة لمطالبهم المناخية.

وهدد المحتجون بتكرار التجمعات وشلّ الحركة في مدينة زيوريخ حيث دعت الحركة نشطاءها إلى العودة كل يوم ظهرا، والجلوس عند مكان رئيسي لتعليق حركة المرور بين جسر ومفترق طرق لأكبر منطقة تسوق في زيوريخ.

وشهدت الاحتجاجات مشاركة نشطاء من جميع الأعمار، من الطلاب الصغار إلى المتقاعدين الملتزمين بالقضية البيئية، والذين قدكوا من جميع أنحاء سويسرا وبعضهم أخذ عطلة لمدة أسبوع كامل، على أمل العودة كل يوم