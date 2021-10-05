رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بروكسل بأن تكون "أكثر حزما" حيال بريطانيا

صعّدت فرنسا لهجتها الثلاثاء في الخلاف مع بريطانيا حول مسألة الصيد إذ طلب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الثلاثاء من المفوضية الأوروبية اتّخاذ موقف "أكثر حزما" وهدّد بإعادة النظر بالتعاون الثنائي مع لندن.

في الجمعية الوطنية، قال كاستيكس أمام النواب إنه "لجأ" إلى رئاسة المفوضية الأوروبية بشأن الخلاف مع بريطانيا حول مسألة الصيد، مطالباً بأن "تتحرك أكثر" وأن تكون "أكثر حزماً" مع لندن، مذكراً بأنه على بروكسل أن "تسهر على احترام أحكام اتفاق" بريكست.

ورأى أن "إذا لم يكن ذلك كافيا، سنضغط... لدفع البريطانيين لاحترام تعهّداتهم وسنعيد النظر في كافة الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الاتحاد الأوروبي، بل بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة إذا لزم الأمر"، متحدثاً عن وضع "لا يُطاق".

وينصّ الاتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكست الذي أُبرم في اللحظة الأخيرة في نهاية العام الماضي بين لندن وبروكسل، على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض مناطق المياه البريطانية بشرط الحصول على رخصة، تُمنح إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون فيها سابقاً.

في 29 أيلول/سبتمبر، أعلنت جزيرة جيرسي البريطانية منح 64 ترخيصًا نهائيًا لقوارب فرنسية للصيد في مياهها (من أصل 169 طلباً قدّمتها باريس) والرفض النهائي لـ 75 ملفًا. وقبل يوم منحت لندن 12 تصريحًا إضافيًا في مياهها في حدود 6 إلى 12 ميلًا بحريًا من سواحلها.