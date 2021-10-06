الخضر يرغبون في تشكيل ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين ومع الليبراليين في ألمانيا

أعلن حزب الخضر في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن رغبته في تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، وذلك في مستهل المحادثات الاستكشافية بين الأحزاب الرئيسة لتشكيل ائتلاف حاكم سيقود البلاد بعد عهد المستشارة أنغيلا ميركل، الذي دام 16 عاماً.

وكانت الانتخابات التي شهدتها ألمانيا في الـ26 سبتمبر/أيلول الماضي، أسفر عن فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بفارق ضئيل عن التحالف المسيحي (يمين الوسط)، فيما حصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 25.7 بالمائة من الأصوات، في حين حصل التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، على 24.1 بالمائة من الأصوات، في حين فاز حزب الخضر بنحو 9 بالمائة من الأصوات.

وقالت زعيمة حزب الخضر، أنالينا بربوك للصحفيين: "توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه من المنطقي حالياً مواصلة النقاش مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر للتوصل إلى أرضية مشتركة".

الانتخابات الألمانية، كانت أفرزت حزبين كصنّاع ملوك محتملين، هما؛ حزب الخضر الذي احتل المركز الثالث، والحزب الديمقراطي الحر الذي يدعم قطاع الأعمال، احتل المركز الرابع، ويمكن للحزبين أن يشكّلان مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو مع التحالف المسيحي أغلبية برلمانية تفضي إلى تشكيل حكومة.

قال زعماء حزب الخضر إنهم اقترحوا على الديمقراطيين الأحرار أن يخوض الحزبان محادثات ثلاثية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده أولاف شولتز.

وأوضح الزعيم المشارك في حزب الخضر، روبرت هابيك أن هذا الأقتراح هو يقدم "أكبر التداخلات من حيث المحتوى"، على الرغم من وجود "أسئلة واختلافات كثيرة".

قال إن الباب لم يُغلق بالكامل على التحالف مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي، مضيفاً: "لقد رأينا الاتحاد يبذل جهوداً حقيقية"، لكن يبقى أن خلافات حزبه مع كتلة يمين الوسط يكاد يكون من الصعب تجاوزها.