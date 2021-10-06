البابا في أول تعليق على التقرير حول الفظائع الجنسية بحق الأطفال: لك يا رب المجد ولنا العار

علق الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، على التقرير الذي نشرته لجنة تحقيق أمس حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، واصفاً ما حدث بـ"العار".

وكرر البابا مفردة عار أكثر من مرة.

وقال البابا أمام الحضور "أود أن أعبر عن حزني للضحايا، عن ألمي بسبب الصدمة التي عانوا منها وألمي أيضاً بسب "عارنا" وعجزنا الذي دام طويلاً على أن تضع الكنيسة هذه القضية في صلب اهتماماتها".

وأضاف البابا الأرجنتيني في لقائه مع العامة "أؤكِّد لهم صلاتي. أصلي ولنصلِّ معاً لك يا رب المجد ولنا العار: إنها لحظة العار"، داعياً جميع المسؤولين الدينيين إلى "الاستمرار في بذل كل الجهود لكي لا تتكرر هذه المأساة".

وبعدما تحدث عن "تجربة قاسية" ولكن مفيدة، دعا الكاثوليك الفرنسيين "لتحمل مسؤولياتهم لكي يضمنوا أن تصبح الكنيسة بيتًا آمنًا للجميع".

ونشرت لجنة مستقلة حققت في حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا نتائج تحقيقاتها الثلاثاء. وقدرت اللجنة عدد ضحايا رجال دين في هذه الكنيسة بـ216 ألفا منذ 1950.

وإذا أضيف الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل أشخاص عاديين يعملون في المؤسسات الكنسية (من معلمين ومشرفين ومديرين تنفيذيين لحركات شبابية...)، فإن العدد يرتفع إلى 330 ألفا على حد قول رئيس اللجنة جان مارك سوفيه عند إعلان النتائج.

ومنذ الثلاثاء رد المتحدث باسم الفاتيكان على هذه المعلومات، موضحا أنها أثارت "حزنا شديدا" لدى البابا.