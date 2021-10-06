شاهد: أطنان القمامة تعُم شواطئ مرسيليا غداة عاصفة شديدة اجتاحت المدينة

عمت النفايات العديد من الشواطئ في وسط مرسيليا في جنوب فرنسا غداة هطول أمطار غزيرة أغرقت شوارع المدينة. وتوافد العديد من المتطوعين ونشطاء حماية البيئة على الشواطئ الملوثة لجمع القمامة، مستنكرين ما أسموه بـ"التلوث الكبير" في المدينة الساحلية.
جرفت السيول والفيضانات التي ضربت مرسيليا ليلة الأحد إلى الإثنين علب المشروبات والنفايات والأكياس البلاستيكية التي تراكمت لمدة أيام على الأرصفة بسبب إضراب جامعي النفايات إلى الشواطئ.
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