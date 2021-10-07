مع تحسن العلاقات.. وزير خارجية قطر يزور الإمارات العربية المتحدة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية القطري زار البلاد واجتمع مع ولي عهد أبوظبي يوم الأربعاء وذلك في إطار سعي الدولتين الخليجيتين لتحسين العلاقات بعد سنوات من الخلاف.

قالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات، استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أبوظبي حيث بحثا "العلاقات الأخوية وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين".

جاء اجتماع يوم الأربعاء في أعقاب زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، إلى الدوحة في آب / أغسطس، حيث اجتمع خلالها مع أمير قطر.

ونشرت وزارة الخارجية القطرية لقطات مصورة من اللقاء ولحظة استقبال الشيخ محمد بن زايد للشيخ محمد بن عبدالرحمن.

ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في كانون الثاني / يناير على إنهاء خلاف أدى بهم إلى قطع العلاقات مع قطر في 2017 بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم "الإرهاب"، في إشارة للجماعات الإسلامية. ونفت الدوحة تلك الاتهامات.

وقادت الرياض والقاهرة الجهود لإصلاح العلاقات وعيَنتا سفيرين لهما في قطر بينما لم تقم أبوظبي والمنامة بذلك بعد. وأعادت جميع الدول باستثناء البحرين علاقات السفر والتجارة مع الدوحة.

وتتبع دول الخليج نهجاً أكثر اعتدالاً لنزع فتيل التوترات الإقليمية، بما في ذلك مع منافستيها إيران وتركيا، مع خفض الولايات المتحدة قوتها العسكرية في الشرق الأوسط. وتعول السعودية والإمارات بشكل كبير على واشنطن لحفظ أمنهما.