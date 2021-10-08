المفوضية الأوروبية تتعهّد باستخدام "كل سلطاتها" بعد قرار المحكمة البولندية

تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة بـ "استخدام كل السلطات" المتاحة لفرض قوانين الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في التكتّل بعد أن قضت أعلى محكمة في بولندا بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي "غير دستورية".

وفي بيان لها، قالت أورسولا فون دير لايين "إني قلقة للغاية من قرار أمس الصادر عن المحكمة الدستورية البولندية، لقد أصدرت تعليماتي إلى دوائر المفوضية المختصة لتحليلها بدقة و رفع تقرير بشأنها على جناح السرعة" مضيفة "وبناء على ذلك سنقرر الخطوات التالية" لافتة أن "الاتحاد الأوروبي هو مجتمع قيم واحترام قوانين، هذا ما يشكل عرى الصلات بين دول اتحادنا لتجعله قوياً".

وجاء بيان فون دير لاين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية "دعمها الكامل" للمفوضية لاتخاذ إجراء محتمل ضد وارسو بشأن الحكم المثير للجدل الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية الخميس.

كما أشار قرار المحكمة البولندية إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ سيادة القانون وكذلك سيادة بولندا، وأن بعض الأحكام الصادرة عنها لا سيادة لها على القضاء البولندي.

وفي الأثناء، رحب ماتيوس مورافيسكي، رئيس الوزراء البولندي بالحكم الصادر عن القضاء البولندي والذي يتعارض مع بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي. ويطعن الحكم في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم "يثير مخاوف جدية".

وقالت فون دير لاين "سندعم المبادئ التأسيسية للنظام القانوني لاتحادنا، و سنستخدم جميع السلطات التي لدينا بموجب المعاهدات لضمان ذلك ".

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن "أولويتنا القصوى هي ضمان حماية حقوق المواطنين البولنديين وتمتعهم بالمزايا الممنوحة بفضل عضوية بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي" وأضافت "يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي وكذلك الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً في بولندا إلى الركائز القانونية التي تؤطر قواعد الاتحاد الأوروبي بما يشمل احترام قرارات وأحكام محكمة العدل الأوروبية".