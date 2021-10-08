رئيس وزراء بولندا يرحب بحكم قضائي يطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي على دستور البلاد

رحب ماتيوس مورافيسكي، رئيس الوزراء البولندي بحكم أصدره القضاء البولندي الخميس والذي يتعارض مع بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي.

ويطعن الحكم، الذي أُعلن الخميس، في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم يثير مخاوف جدية.

استقلال المحاكم والحريات الإعلامية

وتخوض حكومة حزب القانون والعدالة البولندي معركة مع بروكسل تركز على الخلافات حول استقلال المحاكم والحريات الإعلامية، وحقوق المثليين وقضايا أخرى.

وكان رئيس الوزراء قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.

وقال مورافيسكي في منشور على فيسبوك يوم الجمعة في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "نريد مجتمعا يسوده الاحترام وليس تجمعا لأشخاص متساوين وأكثر تساويا. هذا هو مجتمعنا واتحادنا".

وأضاف "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده ".

وقال إن بولندا تريد البقاء في "أسرة الأمم الأوروبية".

ويقول منتقدون إن حكومة حزب القانون والعدالة لا تعرض من خلال الطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي مستقبل بولندا للخطر على الأمد الطويل في الاتحاد فحسب بل تعرض أيضا استقرار الاتحاد نفسه للخطر.