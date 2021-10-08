حوادث يمينية متطرفة واعتداء جنسي: ألمانيا تعلق مهام وحدة خاصة تابعة للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الجمعة تعليق المهام الرسمية لوحدة تابعة للجيش الألماني ضمن تحقيق حول حوادث لليمين المتطرف واتهامات بالاعتداء الجنسي.

سياسة "عدم التسامح"

قال آرني كولاتز، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في برلين أنه تم تعليق المهام "حتى إشعار آخر" أثناء التحقيق في هذه المزاعم، مؤكدا أن الوزارة تنتهج سياسة "عدم التسامح".

وأضاف كولاتس إن التحقيق الداخلي يشمل "عشرات" الجنود. وتتكون وحدة الحراسة من 1000 عنصر وتشمل مهامها تقديم أوسمة عسكرية خلال زيارات الدولة والمناسبات الرسمية الأخرى.

ولم يدل المتحدث باسم الوزارة تفاصيل الحوادث المزعومة.

وكانت أنغريت كرامب كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية قد أعلنت في الشهر الماضي، سعيها إلى "إعادة هيكلة القوات الخاصة في الجيش الألماني وحل بعض الأقسام فيها" على خلفية حوادث يمينية متطرفة في صفوف الوحدات الخاصة.

كما قامت الوزيرة بحل وحدة (كاي إس كاي) وهي القوات العسكرية الخاصة للبوندسفير الألماني (سلاح الجو) بعد وقوع حوادث متطرفة داخل الوحدة وفقاً لمجلة دير شبيغل الألمانية.