فيديو | مراقبون أوروبيون يزورون مراكز للاقتراع في بغداد

زار وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات مراكز اقتراع في بغداد، في الوقت الذي يواصل فيه أفراد الجيش الإدلاء بأصواتهم قبل يومين من تصويت بقية العراقيين في الانتخابات البرلمانية.

وشوهد الوفد وهو يدون ملاحظات ويراقب العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان.

ويجري التصويت قبل ستة أشهر من الموعد المقرر للانتخابات، تماشياً مع وعد قطعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما تولى منصبه عام 2020.

ويسعى الكاظمي من خلال هذا الوعد إلى استرضاء المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين انتفضوا في أكتوبر/ تشرين أول 2019 في بغداد وجنوبي العراق وقمعتهم السلطات بعنف.

ويهدف ما يسمى بالتصويت الخاص قبل يومين من موعد الانتخابات، إلى تمكين الشرطة والعسكريين من توفير الأمن يوم الانتخابات.

ويتنافس 3449 مرشحاً على 329 مقعداً في البرلمان في الاقتراع المقرر يوم الأحد المقبل، وهو خامس اقتراع منذ سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

ويحق لأكثر من 24 مليون شخص من إجمالي الشعب العراقي الذي يقدر عدده بنحو 38 مليون نسمة، التصويت في هذه الانتخابات.