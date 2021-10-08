بوريل يناشد دول الاتحاد الأوروبي استقبال المزيد من اللاجئين الأفغان

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبيجوزيب بوريل الجمعة الدول الاعضاء في التكتل إلى استقبال من 10 آلاف إلى 20 ألف لاجىء أفغاني إضافي "كحد أدنى".

وقال بوريل في مناسبة منتدى في مدريد "علينا استقبال المزيد من اللاجئين وعلى الدول الاعضاء أن تتعهد استقبال من 10 آلاف إلى 20 ألف بشكل إضافي كحد أدنى".

وذكر بأن 22 ألف أفغاني موجودون في الاتحاد الاوروبي منذ تم اجلاؤهم من بلادهم خصوصاً في إطار الجسر الجوي الذي أقامه الغربيون بعد سقوط كابول ووصول طالبان الى السلطة في آب/اغسطس.

وأضاف "لكن من أجل استقبالهم، يجب إجلاؤهم ونحن نهتم بذلك، لكن الامر ليس سهلاً.

من جهتها أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون الخميس أن مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ترغب في أن تستقبل دول الاتحاد الأوروبي 42,500 لاجىء أفغاني في السنوات الخمس المقبلة. وهو هدف "قابل للتحقيق" بحسب قولها.

وقد امتنعت الدول الاعضاء ال27 حتى الآن عن تحديد هدف بالارقام لاستقبال لاجئين أفغان. وتعهدت في نهاية آب/اغسطس دعم الدول المجاورة لافغانستان لكي تستقبل في المنطقة الفارين من نظام طالبان بهدف تجنب تدفق مهاجرين مجددا الى أوروبا.

يشكل استقبال اللاجئين موضوعاً حساساً جداً في الاتحاد الأوروبي الذي لم يتمكن من الاتفاق على إصلاح نظام اللجوء لديه.